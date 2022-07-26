Urfa'da işçi servisi devrildi: 1 işçi ağır yaralandı

Urfa'da sanayi bölgesine gitmekte olan bir işçi servisinin devrilmesi sonucunda 1 işçi ağır yaralandı.

soL - Urfa

Urfa'da sanayi bölgesine gitmekte olan, içinde 13 kişinin bulunduğu bir işçi servisi kaza yaparak devrildi.

Kaza sonucunda araçta bulunan bir işçi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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