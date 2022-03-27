Urfa'da hasta yakınları sağlık çalışanını darp etti

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis bölümünde doktor kontrolünden sonra hastalarını enjeksiyon odasına götüren hasta yakınları ile aynı odada görevli hemşire Remzi Yüzücü arasında sıra bekleme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında 3 hasta yakını hemşire Remzi Yüzücü'yü darp etti. Başına aldığı darbelerle yaralanan hemşire aynı hastanede tedavi altına alınırken olaya karıştığı belirlenen 3 hasta yakını gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin 3 kişinin gözaltına alındığını belirterek, “Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Bu akşam Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık personelimizin darp edildiği olaya karışan 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Saldırıya uğrayan personelimize ve tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun” ifadelerini kullandı. (İHA)