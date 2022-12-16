Şanlıurfa'da sulama kanalına bir minibüs sulama kanalına düştü. AA'nın haberine göre minibüsteki 8 göçmen yaşamını yitirdi.
Halen kayıp olan kişilerin olduğu belirtiliyor.
Patronların Ensesindeyiz
Can Kuyumcuoğlu
Urfa'da göçmenleri taşıyan minibüs sulama kanalına düştü: En az 8 ölü
Şanlıurfa'da bir minibüsün sulama kanalına düşmesi sonucu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Minibüste göçmenlerin olduğu belirtildi.
Haber Merkezi
Şanlıurfa'da sulama kanalına bir minibüs sulama kanalına düştü. AA'nın haberine göre minibüsteki 8 göçmen yaşamını yitirdi.
Halen kayıp olan kişilerin olduğu belirtiliyor.