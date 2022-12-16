Urfa'da göçmenleri taşıyan minibüs sulama kanalına düştü: En az 8 ölü

Şanlıurfa'da bir minibüsün sulama kanalına düşmesi sonucu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Minibüste göçmenlerin olduğu belirtildi.

Haber Merkezi

Şanlıurfa'da sulama kanalına bir minibüs sulama kanalına düştü. AA'nın haberine göre minibüsteki 8 göçmen yaşamını yitirdi.

Halen kayıp olan kişilerin olduğu belirtiliyor.