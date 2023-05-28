Urfa'da aralarında milletvekilinin de olduğu heyete saldırı: Silah sesleri yükseldi

Urfa Haliliye'ye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde seçim usulsüzlükleri bilgisi alan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) heyeti, burada bir grubun taşlı ve sopalı saldırısına maruz kaldı. Yeşil Sol Parti Milletvekili Ferit Şenyaşar, HDP İl Eşbaşkanları Ahmet Atış ve Garibe Yeşil, DBP İl Eşbaşkanı Vahit Akgün, Urfa Barosu avukatlarının da aralarında olduğu partili heyet, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

Bazı araçların camları kırıldı. Ferit Şenyaşar darp edilirken, haber takibi yapan Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirinin kamerası parçalandı. Saldırının halen devam ettiği öğrenildi.

Saldırının olduğu bölgeden uzaklaşmayı başarabilen bazı partililer, saldırının yaşandığı bölgeden silah seslerinin geldiği bilgisini paylaştı.