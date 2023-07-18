Urfa’da akaryakıt zammını protesto eden sürücüler kontak kapattı: Ulaşımı bir saat durdurlar

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Sanayi mevkiinde öğlen saatlerinde çevre yolunda gerçekleşen eylemde onlarca sürücü akaryakıta gelen zamları protesto etmek için araçlarını durdurarak yolu trafiğe kapattı.

Sözcü'de yer alan habere göre eyleme yolda seyreden diğer araç sürücüleri de katılınca yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yaklaşık bir saat süren eylem, polis ve jandarmanın bölgeye gelerek yurttaşlara yolu ulaşıma açmaları uyarısında bulunmaları üzerine sona erdi.

Art arda gelen zamlar nedeniyle araçlarına binemez hale geldiklerini belirtenler, “Her gün, her gün zam. Nereye kadar bu zamlar devam edecek? Şimdi yolda kontak kapattık. Yakında evimizin önünde kontak kapatıp araçlarımızı bırakacağız” dedi.