Ürdün Suriye’yi vurdu: Şam koordinasyon iddiasını yalanladı

Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri, 26 Ekim’de Suriye’nin güneyindeki hedeflere hava saldırısı düzenledi. Ürdün ordusu, “Ürdün Caydırıcılığı – Hmoud” adı verilen operasyonun, Ürdün’ün Karak bölgesindeki Hamoud Kilisesi’ne yönelik saldırıya misilleme olarak gerçekleştirildiğini duyurdu.

Ürdün ordusunun açıklamasına göre operasyon, Suriye'deki HTŞ hükümetiyle koordinasyon içinde yürütüldü. Açıklamada, kilise saldırısının sorumlularının Suriye’nin güneyinde faaliyet gösteren ve “terör örgütleri” olarak nitelendirilen gruplarla bağlantılı olduğu ileri sürüldü. Ordunun açıklamasında hedef alınan grupların isimleri ve saldırılardaki can kaybına ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı.

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HTŞ: Önceden koordinasyon kurulmadı

Suriye'deki HTŞ hükümeti ise Ürdün’ün koordinasyon iddiasıyla çelişen bir açıklama yaptı. Suriye devlet haber ajansı SANA’nın aktardığı açıklamada, operasyon öncesinde HTŞ yönetimiyle herhangi bir koordinasyon kurulmadığı belirtildi.

HTŞ yönetimi, saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu sivillerin hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırıların koşullarının belirlenmesi için soruşturma başlatılırken HTŞ, Ürdün ile temasların sürdüğünü açıkladı. HTŞ yönetimi ayrıca sınır bölgelerindeki askeri ve güvenlik faaliyetlerinde ortak koordinasyon sağlanması gerektiğini vurguladı.

Ürdün’ün hava saldırıları, Karak’taki kiliseye yönelik ve dokuz kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından geldi. Ürdün makamları, olayla bağlantılı üç şüphelinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

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