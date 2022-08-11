Urartuca bilen 12 kişiden biriydi: Emekli oluyor

Van'ın Gürpınar ilçesinde Urartu dönemine ait Çavuştepe Kalesi'nde 60 yıldır bekçilik yapan Mehmet Kuşman, kasım ayında bekçiliği bırakacak. Kuşman, "Şu anda dünyada Urartucayı bilen 12 kişiden biriyim. Şimdi taş levhalar üzerine Urartuca yazıp, süs eşyası olarak satıyorum. 2005 yılında emekliye ayrıldıktan sonra da burada gönüllü olarak kalmaya devam ettim" dedi.

DHA'nın aktardığı habere göre, Mehmet Kuşman, Van-Hakkari kara yolundaki Çavuştepe Kalesi'nde 43 yıl kadrolu bekçilik yaptıktan sonra 2005 yılında emekli oldu. Son 17 yıldır da gönüllü olarak kalede bekçilik yapan Kuşman, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlere Urartu alfabesini anlatıyor.

Kuşman, taşların üzerine Urartuca yazdığı tablet ve kolyeleri satarak geçimini sağlıyor.

'Dünyada Urartucayı bilen 12 kişiden biriyim'

Dünyada Urartucayı bilen 12 kişiden biri olduğunu belirten Kuşman, "Önce buradaki kazılarda levhaların üzerindeki yazıların ne anlama geldiğini anlamaya çalıştım. Daha sonra Van Kalesi'ndeki kitabeleri bir deftere yazdım. Ardından da İran ve Suriye'ye giderek Urartuca yazılan kitabeleri tek tek not aldım. Gelip, onlara çalıştım. Sonrasında da alfabeyi oluşturdum. Daha sonra da dili öğrenip, kelimeler kurmaya başladım. O dönemde 650 kelime öğrendim. Şu anda dünyada Urartucayı bilen 12 kişiden biriyim. Şimdi taş levhalar üzerine Urartuca yazıp, süs eşyası olarak satıyorum" dedi.