'Ünsal Ban'ın şoförünün eşi ve baldızı belge yakarken yakalandı' iddiası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın şoförü Ahmet K.’nin evinde arama yapıldı. Aramalarda eşi Neslihan K. ile baldızı Zeynep Naz H.'nin bazı evrak ve dijital materyalleri bahçede yakarken yakalandığı iddia edildi.

Yapılan incelemede iki çanta içerisinde yer alan çok sayıda klasör içerisindeki evraklar ile bazı dijital materyallerin bahçedeki bir el arabası içerisinde yakıldığı öne sürüldü.

Neslihan K. ile baldızı Zeynep Naz H. Gasp Büro Amirliği'ne götürüldü. (İHA)