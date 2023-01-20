Ünsal Ban’ın 'milyoner' şoförünün geçen seneye kadar TBMM’den maaş aldığı ortaya çıktı

AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma aşamasında olan Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban’ın “kasası” olduğu iddia edilen şoförü Ahmet Karakaş’ın, rüşvet skandalına adı karışan ve bu nedenle cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığından istifa etmek zorunda kalan Korkmaz Karaca’ya 1 milyon 917 bin 805 milyon lira gönderdiği tespit edilmişti.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre; Ankara Başsavcılığınca “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Ban ile birlikte şüpheli” konumunda olan Karakaş’ın, Taşkesenlioğlu ile Ban’ın Nisan 2019’da evlenmelerinden 11 ay sonra Mart 2020’de TBMM Genel Sekreterliği tarafından sigorta kaydının yapıldığı ortaya çıktı.

Raporda, Karakaş’ın önce Mart 2020-2021 tarihleri arasında TBMM’den sigorta girişinin yapıldığı, daha sonra Nisan 2021-Ekim 2021 arasında Ban’a ait Mengen Organik isimli firmada sigorta kaydının göründüğü ve ardından bir kez daha TBMM Genel Sekreterliğinde giriş kaydı yapılarak Ocak 2022’ye kadar büro memuru olarak çalıştığı ifade edildi.

TBMM’de Taşkesenlioğlu’nun yanında çalışıp çalışmadığı ve ne kadar maaş aldığına ilişkin bilgiye yer verilmeyen raporda Karakaş’ın, 2005-2018 yılları arasındaki yıllık maaş tutarıyla ilgili detaylar verilirken, TBMM’de çalıştığı görünen dönemi de kapsayan 2019-2022 yılları arasındaki muhasebat kayıtlarında teknik bit hata ile karşılaşıldığından bilgi verilemediği ifade edildi.