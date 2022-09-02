Ünsal Ban serbest bırakıldı

Ülkücü mafya Sedat Peker'in rüşvet çarkı iddialarıyla gündeme gelen eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Ban, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

T24'ün haberine göre, Ünsal Ban konutu terk etmeme şartıyla serbest bırakıldı. Ban ile birlikte gözaltına alınan şoförü, şoförünün eşi ve şoförünün baldızı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılık ev hapsi kararına itiraz etti.