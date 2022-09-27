'Ünsal Ban, 'kullanılamaz' denilen THK uçaklarıyla yemeğe ve tatile gitti'

Gelecek Partili Selçuk Özdağ, Sedat Peker’in rüşvet iddialarının ardından tutuklanan Ünsal Ban'ın THK Üniversitesi'nde rektörlük yaptığı dönemde yangın için kullanılamaz denilen uçakları özel işleri için kullandığını iddia etti.

Gelecek Partili Selçuk Özdağ, Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban’ın THK uçaklarını özel işleri için kullandığını, bu uçaklarla yemeğe ve tatile gittiğini öne sürdü.

Halk TV’de, "Özlem Akarsu Çelik ile Ankara’dan" programına konuk olan Selçuk Özdağ, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma aşamasında olan ve Sedat Peker’in yayımladığı videodan sonra tutuklanan THK Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban’la ilgili şunları söyledi:

"Ben buradan YÖK Başkanına sesleniyorum. Ünsal Ban döneminde YÖK Denetleme Kurulu Başkanlığınca her yıl Türk Hava Kurumu Üniversitesi denetlendi. Bu denetlemelerin raporlarını kamuoyu ile paylaşır mısınız? Paylaşmazsanız Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde isteyeceğim sizden. Cumhurbaşkanlığına, birinci yardımcıya, YÖK Başkanlığına ve Milli Eğitim Bakanlığı’na ve YÖK’e yazacağım. Burada neler oldu? Kimlere diplomalar verildi? Bu şahıs (Ünsal Ban) Türk Hava Kurumu’nun uçakları ile kaç defa Ankara’yı terk etti, nerelere gitti, kaç defa gitti? Yurt dışına kaç defa çıktı THK uçakları ile?"

Selçuk Özdağ, "Eski rektör, yangın söndürmek için kullanılamaz halde denilen THK uçaklarını özel işleri için mi kullanmış?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Tabii… Yurt dışı, yurt içi, özel işleri için kullanmıştır. Oraya giden insanları, falan yere gidelim, orada yemek yiyelim diyerek eşini, dostunu ahbabını götürmüştür. Devletin malını adeta deniz olarak kabul etmişler ve denizin de sahibi biziz, millet değildir benim demişler. YÖK Denetleme Kurulu, bu şahıs beş yıl bu üniversitede rektörlük yaptı. Buradan diyorum ki, Ünsal Ban mal varlığını açıkla!"