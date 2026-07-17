Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Şarkıcı İlyas Yalçıntaş dahil 4 kişi tutuklandı

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler şöyle: Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nur Balcı, Orhan Yıldız ve Şefik Ömer Dolman.

Şüphelilerden Öner Faruk Işık ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalçıntaş, evinde herhangi bir yasaklı madde bulunmadığını savunmuş, evindeki hassas terazinin beslenme ve kalori takibi amacıyla kullandığı sıradan bir mutfak terazisi olduğunu söylemişti. Yalçıntaş, "Bazı haberlerin aksine evimde herhangi bir yasaklı madde bulunmamıştır. Haberlerde bahsedilen 'hassas terazi' ise kalori ve beslenme takibi için kullandığım ve mutfak tezgâhında açık bir şekilde duran tamamen yasal ve sıradan bir mutfak terazisidir" ifadelerini kullanmıştı.

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