Ünlüler Erdoğan'ın ödül törenine koştu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerine bakıldığında ülkemizin eşi benzeri bulunmayan kültürel zenginliğine bir kez daha şahit oluyoruz" dedi.

Daha önce 9 kişiye kadar olan bir kurul tarafından oy çokluğuyla verilen artık doğrudan Erdoğan'ın onayıyla verilen ödüller açıklanırken programa yine çok sayıda ünlü gitti, Emine Erdoğan ve Tayyip Erdoğan'la fotoğraf verdi.

'Halka tepeden bakan elitist zihniyet geriledi'

Erdoğan şunları söyledi:

"Türkiye'nin kültür-sanat ikliminin son 20 yılda giderek zenginleşmesinin, daha evvel esamesi dahi okunmayan sanat dallarının başarıdan başarıya koşmasının sebebi işte budur. Halka tepeden bakan, sürekli milleti aşağılayan elitist zihniyet gerileyip, cumhur ile cumhuriyet arasındaki mesafe kapandıkça hamdolsun bundan ülkemizin kültür-sanat hayatı da olumlu etkilenmiştir.

Biz görevde olduğumuz sürece Allah'ın izni ile hiç kimse Türkiye'yi tekrar eski baskıcı, yasakçı günlerine geri döndüremeyecektir. İlhamını bu topraklardan alan, ülkesi, milleti ve tüm insanlığın istifadesi için eser üreten herkese destek olmayı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı inşallah bu açıdan sanatın ve sanatçılarımızın yüzyılı olacaktır. Teşrifleriniz için sizlere teşekkür ediyor, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum."

Erdoğan, konuşmasının ardından Ajda Pekkan, Süleyman Saim Tekcan, Yılmaz Erdoğan, Hayreddin Karaman, Varol Yaşaroğlu, Ömür Akkor, Yunus Emre Akkor, Tan Sağtürk, Hilmi Şenalp ve Sevan Bıçakçı'ya ödüllerini verdi. Törene katılamayan sanatçılardan Ayla Algan'ın ödülünü Bilge Nur Gülkılık, Yavuz Bülent Bakiler'in ödülünü İmdat Avşar, Gülbün Mesara'nın ödülünü Semih İrteş, merhum Aşık Veysel'in ödülünü de Çiğdem Özer, Erdoğan'dan aldı.

Ödül törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katıldı. (AA)