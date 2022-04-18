Ünlü yazar Paul Auster'ın oğlu bebeğini öldürdüğü için tutuklandı

Paul Auster ve Lydia Davis'in oğlu Daniel Auster, kızının ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle cuma günü tutuklandı.

Daniel Auster, 10 aylık kızına ABD'nin New York şehrinde bakıyordu. Evde kimseye ulaşamayan aile bir süre sonra sağlık görevlilerine haber verdi. Eve gelen ekipler, Daniel Auster’in küçük kızı Ruby Auster'ı baygın halde buldu. Hastaneye kaldırılan küçük kızın kısa süre sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

Yapılan otopsi sonucunda Ruby Auster'ın aşırı dozda fentanil ve eroinden öldüğü tespit edildi.

Polis ekipleri, King County Savcılığı'yla görüştükten sonra olayın cinayet olduğuna karar verdiklerini duyurdu.

Adı açıklanmayan bir polis sözcüsü yaptığı açıklamada, Ruby Auster'ın uyuşturucuya nasıl maruz kaldığını bilmediğini söylerken adli tıp uzmanları da soruşturmanın devam ettiğini gerekçe göstererek konu hakkında yorum yapmayacaklarını bildirdi.

Ünlü yazarın oğlu tutuklandı

15 Nisan'da tutuklanan Daniel Auster, ölüme sebebiyet vermek ve ihmal suretiyle kasten insan öldürmekle suçlanıyor.

Ayrıca Danie Auster 1996 yılında da, Andre Melendez adlı bir uyuşturucu satısının ölümünde yanında olmakla suçlanmıştı. Uyuşturucu satıcısının ölümüne görgü tanıklığı yapan Daniel Auster'a sessiz kalması için başkaları tarafından para verilmişti. Daha sonra suçunu itiraf eden Daniel Auster, 5 yıllık denetimli serbestlik almıştı.

New York Üçlemesi ve Yanılsamalar Kitabı gibi eserleriyle tanınan Paul Auster ise oğlunun bu suçlarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Hâkim karşısına kızını öldürmek suçundan çıkmaya hazırlanan Daniel Auster’ın rahatsızlandığı için hastaneye kaldırıldığı açıklandı.