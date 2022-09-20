Ünlü yargıcın oğlu gizli seks görüntüleri almakla suçlanıyor

ABD'de New York federal yargıcı Thomas McAvoy'un 49 yaşındaki oğlu Daniel McAvoy, Manhattan'daki evinde cinsel ilişki yaşadığı kadınların gizlice çekimini yapmakla suçlanıyor.

Suçlamalara göre, McAvoy, son 4 yıl içinde 4 farklı kadınla seks görüntülerini kaydederken, bu görüntüler 100'den fazla DVD'de basıldı.

DVD'lerin yargıç Thomas McAvoy'la bağlantılı bir adreste ele geçirildiği ifade edildi. Polisin aynı zamanda McAvoy'un New York'taki Upper East Side mahallesinde bulunan evinde birden fazla hard disk ve kamera bulduğu öne sürüldü.

Yargıç Thomas McAvoy, ilk olarak ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından 1986'da göreve atanmıştı

Oğul McAvoy, yasadışı izleme suçlamaları nedeniyle 7 ve 29 Eylül tarihlerinde mahkeme jürisi karşısına çıkmıştı. McAvoy, bu duruşmalarda suçsuz olduğunu savunmuştu. Son duruşmanın ardından McAvoy hakkında şartlı tahliye ve pasaportuna el koyma kararı alınmıştı. McAvoy, suçlu bulunması durumunda 4 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

McAvoy'un bir sonraki duruşması 1 Aralık'ta olacak.