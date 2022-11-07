Ünlü şarkıcının cansız bedeni küvette bulundu

ABD'li ünlü rap müzisyeni Aaron Carter, Los Angeles yakınlarındaki evinde ölü bulundu.

90'lı yılların ünlü grubu Backstreet Boys'un üyesi Nick Carter'ın kardeşi olan Aaron Carter, 34 yaşındaydı. Çocuk yıldız olarak erken yaşta ün kazanan, rap ve oyunculuk kariyerine başlamadan önce kardeşinin hit grubu Backstreet Boys ile turneye çıkan Aaron Carter'ın, evindeki küvette cansız bedeninin bulunduğu öğrenildi.

Carter'ı Lancaster'daki evine gelen temizlikçinin bulduğu, polise "küvette boğulduğu" ihbarı yapıldığı aktarıldı. Yetkililer, Carter'ın ölüm nedeni hakkında bilgi vermedi.

Carter'ın, oğlu Prince'in velayetini geri almak için birçok kez uyuşturucu rehabilitasyon merkezlerine gittiği bilgisi ABD basınında yer almıştı.