Ünlü oyuncu Başak Özel hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı Başak Özel, 51 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Acı haberi Oyucular Sendikası, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:

"Meslektaşımız Başak Özel hayatını kaybetti. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun."

Başak Özel kimdir?

Sanat hayatına Ankara Sanat Merkezi'nde aldığı tiyatro kurslarıyla başlayan Başak Özel, daha sonra Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ali Hünal Kabare Tiyatrosu'nda oyunculuk deneyimini geliştirdi. Özel, çeşitli bankaların çocuk tiyatrosu topluluklarında, Ankara Halk Tiyatrosu ve Ankara Ekin Tiyatrosu'nda görev yaptı. Başak Özel Özel, tiyatronun dışında kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol aldı.