Ünlü jokey bu görüntülere isyan etti

Manisa’nın işgalden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen töreninde atlı süvari birlikleri - yer aldı. Törende kullanılan atlara, tören öncesinde tokat atıldığı görüntüler ortaya çıktı.

Jokey Selim Kaya, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak “Yazıklar olsun” dedi.Manisa Valiliğine seslenen Kaya, “Duruma el atıp sorumlularına gerekli yaptırımı uygular umarım” dedi.

Atına hiç kırbaç vurmadı

Odatv’nin haberine göre; at yarışları sistemini “kokuşmuş” olarak değerlendiren Selim Kaya, “Düşünün ki siz, bütün bedeninizi sırtında taşıyan bir canlıyı kırbaçlayarak zafere ulaşıyor kazanç sağlıyorsunuz! Yıllarca benim de dahil olduğum o kokuşmuş sistem içinde ki bu vahşete dur demek için ata binmiyorum ve kırbaçsız da yarış koşulacağını tüm atçılık dünyasına gösterdiğimi düşünüyorum” demişti.

‘Benim Zaferim’ isimli atına hiç kırbaç vurmadan yarışı kazanan jokey Selim Kaya, “Biz bu atların yıllarca canını acıtmışız. Başta ben olmak üzere biz bu konuda suçluyuz” ifadelerini kullanmıştı.