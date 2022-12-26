Ünlü inşaat firması vatandaşa yapmadığı daireleri sattı: Yıktığı binaların yerine 9 yıldır inşaat yapmadı

Yıktığı binaların yerine 9 yıldır inşaat yapmadı. Ünlü inşaat firması vatandaşa yapmadığı daireleri sattı.

Yeniçağ'dan Hüseyin Demir'in haberine göre, Galatasaray Başkanvekili Erden Timur’un sahibi olduğu Nef inşaat firması, bir skandalla gündem oldu.

Kağıthane’nin Gürsel Mahallesi’nde arsa sahipleriyle anahtar teslim bina inşa için kat arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalayan ünlü firma, sözleşmenin imzalandığı 2013 yılından bugüne dek aradan geçen 9 yılı aşkın sürede inşaata fiilen başlamadı.

İşin süresi temel üstü ruhsatının alındığı tarihten itibaren 24 ay olarak tespit edilmesine rağmen fiilen inşa faaliyetine başlanmadığı gibi işin teslim tarihi için belirlenen sürenin de çoktan dolduğu öğrenildi.

Evlerinde çıkarak kirada yaşayan mağdurlara NEF'ten tehdit iddiası

Mahalle sakinleri Nef’e güvenerek ikamet ettikleri evleri tahliye ederek kirada yaşamaya başladı. İnşaat firması ise binaları yıktığı halde inşaata başlamadı.

Mağdurların avukatı Hüseyin Kandemir, Nef’e ihtarname çekse de bir fayda alamadı. Mağdurların iddiasına göre firma, mahalle sakinlerini inşaatı tamamlamamakla tehdit ettiği iddia edildi.

Mağdurların avukatı: 'Galatasaray'a yardım ederek göz boyuyorlar'

Bir kısım mahalleli ise daha fazla dayanamadığı için tapusunu çok düşük bir bedel karşılığı Nef’e devrederken konuyla ilgili açıklama yapan mahalle halkının avukatı Kandemir, şöyle konuştu:

“Nef firması reklam ve Galatasaray'a yardım bahanesi ile itibar kazanmaya çalışarak insanları zor duruma düşürdü ve evinden ocağından ederek taahhütlerini yerine getirmedi. Nef, kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereği yüklenmiş olduğu edimleri yerine getirmeyerek sözleşmeyi ihlal etti. Nef’e ve sözleşmeye güvenerek evlerinin yıkılmasına razı olan insanlar mağdur edildi. Gerekli hukuki girişimler yapılarak dava hazırlıkları yapıldı.” dedi.

Mağdurlar devletten yardım istiyor

Mağdur Mehmet Koç “Nef firması kira yardımı bizim kiralarımızın yarısı bile değil kirasını ödeyemeyen mağdurların çoğu memleketine gitmek zorunda kaldı.” derken bir diğer mağdur Ramazan Ünsal ise “Nef firması bizleri unuttu 9 yıldır mağduriyet içindeyiz evlerimiz yıkıldı yerlerimiz boş arazi olarak bekliyor muhatap olacak bir Bef yetkilisi bulamıyoruz bizler çok mağduruz." şeklinde konuştu. Başka bir mağdur Mehmet Yıldırım da "Bizler mahalleli olarak onlarca aile mağduruz, kiralarımızı ödeyemiyoruz, her ay ev sahipleri kapımızı çalar oldu. Nef firmasına gidince kapı duvar muhatap bulamıyoruz, devlet yetkililerinden ve Kağıthane belediye başkanımızdan yardım istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha kaç mağdur var?

"Aile düzenimiz çok bozuldu 9 yıldır kiralarda sürünüyoruz.” diyen mağdurlardan İsmail Şahiner “Nef önce ilan ve reklamlarla yerlerimizin projesini satışa çıkardı, satışını tamamladı. Biz kendi yerimizi alamazken daha kaç kişiye sattılar, başkaları da mağdur mu hiç bilmiyoruz. Duyun sesimizi" şeklinde konuştu.