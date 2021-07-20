Ünlü futbolcuya küçük çocuğa cinsel istismar suçlaması

İngiltere Premier Ligi çocuk istismarı haberiyle sarsıldı. Dün bir Premier Lig futbolcusunun bir çocuğu istismar ettiği haberi gündeme bomba gibi düştü.

Futbolcunun adı açıklanmadı. İlerleyen saatlerde Everton yasal nedenlerle adını vermeden bir oyuncunun sözleşmesini dondurduğunu ve oyuncuyu kadro dışı bıraktığını açıkladı.

31 yaşında olduğu belirtilen oyuncu 16 Temmuz'da gözaltına alınmış daha sonra sorgulanmak üzere serbest bırakılmıştı. Oyuncunun A takımı futbolcusu olduğu belirtiliyor.

Oyuncunun ismi yasal nedenlerle açıklanmıyor. Premier Lig, soruşturma için polisle işbirliğine gittiğini duyurdu.