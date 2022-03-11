Unkapanı Köprüsü iki yönlü trafiğe kapatıldı: Bağlantı noktalarında ayrılma

İstanbul'da Unkapanı Köprüsü bağlantı noktalarındaki ayrılma nedeniyle iki yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Haber Merkezi

İstanbul'da Unkapanı Köprüsü bağlantı noktalarındaki 15-20 cm'lik ayrılma nedeniyle iki yönlü olarak araçların geçişine kapatıldı.

Bağlantı noktalarındaki ayrılmaya şiddetli rüzgarın yol açmış olabileceği belirtiliyor.

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