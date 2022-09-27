Üniversitelerdeki yabancı öğrenci sayısı açıklandı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler ile okullarda verilen yabancı dil eğitimlerine ilişkin sayısal verilerin açıklanması istemiyle Milli Eğitim Bakanlığı'na yazılı soru önergesi verdi.

Ömer Fethi Gürer’in önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021- 2022 öğretim yılı için yabancı uyruklu öğrencilere ait istatistikler henüz açıklanmadığını ancak 2020-2021 öğretim yılında Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısının 224 bin 048 olduğunu belirtti.

Özer, 2019 - 2020 öğretim yılında üniversitelerden mezun olan yabancı uyruklu öğrenci sayısının ise 13 bin 417 olduğunu ifade etti.

Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ise Gürer’in soru önergesi verdiği yanıtta 2018-2020 eğitim öğretim yılları arasında devlet üniversitelerinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan Suriyeli öğrenci sayısının 73 bin 570, Libyalı öğrenci sayısının ise 2 bin 6 olduğunu bildirmişti.

İlkokul ve ortaokullarda "Haftalık Ders Çizelgesi"ne göre İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça derslerinin ilkokul 2, 3 ve 4 üncü sınıflarda haftada 2'şer saat, ortaokul 5 ve 6. sınıflarda haftada 3’er saat, 7 ve 8 inci sınıflarda haftada 4'er saat okutulduğu da açıklandı.

Bakan Özer seçmeli yabancı dil dersleri olarak ise İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça, Çince yabancı dil derslerinin okutulduğunu belirtti.

'Çocukların eğitime erişimi ciddi bir sorun'

Konuyla ilgili açıklama yapan Gürer, "Eğitimin başladığı bu süreçte öğrenci sayıları kadar on milyona yaklaşan mülteci, göç ya da farklı yollarla ülkemize gelenlerin çocuklarının eğitime erişimi ve eğitim almaları konusu da ciddi bir sorundur. AB desteği ile PICTES kapsamında 5 bine yakın eğitim veren proje görevlisi öğretmen vardır. PICTES öğretmenlerinin MEB kadro beklentileri de devam etmektedir. Üniversitede de yabancı öğrenci sayıları her yıl artmaktadır. Bu süreçler doğru ve sorunsuz yürütülmelidir" şeklinde konuştu.

Gürer'in önergesinde yer alan sorular şöyleydi: