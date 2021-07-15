Üniversiteler için 'fuhuş evleri' demişti: Abdülhamid'in torununun derneğinde 'eğitim' görevi aldı

Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, katıldığı bir canlı yayında üniversiteler için “fuhuş evleri” ifadesini kullanmıştı.

Bir dönem AKP'den milletvekili aday adayı da olan Sofuoğlu, Akit TV'de yaptığı konuşmasında “Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri” demişti.

Sofuoğlu’nun sözleri kamuoyundan büyük tepki çekmişti. Sofuoğlu'nun sözlerine yönelik öğrenciler tarafından suç duyursunda bulunmuş, hakkında soruşturma açılmıştı.

Eğitim komisyonu başkanı oldu

Genel Başkanlığını, İkinci Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun yaptığı Devlet-i Aliyye Ocakları, Ebubekir Sofuoğlu’nun ocağın Eğitim Komisyonu başkanlığına atandığını açıkladı.

Devlet-i Aliyye Ocakları’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Devleti Aliyye Ocakları Genel Merkez Eğitim Komisyonu Başkanlığına Genel Başkanımız Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu Tarafından Çok Kıymetli Hocamız Prof Dr Ebubekir Sofuoğlu Hocamız Atanmıştır. Hakkı ve Hakikati Haykırmaya Hocamızla Birlikte Devam Edeceğiz.”