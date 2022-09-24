Üniversiteden KHK'yla ihraç edilen akademisyene dönüş sürgünü

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde akademisyen olan Dr. Barkın Asal, 29 Ekim 2016’da yayımlanan 675 ve 676 sayılı OHAL Kanun Hükmünde Kararnamesi (KHK) ile “terör örgütleri veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunmaktan” görevinden ihraç edildi.

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre Asal, ihracından bir yıl sonra kurulan OHAL Komisyonu’na başvuruda bulundu. OHAL Komisyonu’nun “göreve iade kararı” ise Asal’a, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yetkililerince önceki gün bildirildi. Asal, göreve iadesine ilişkin TBMM Başkanlığı’na dilekçe yazdı.

“Hiçbir hukuk kuralıyla açıklanamayacak azil işlemim, yine aslında hiçbir hukuk kuralıyla açıklanamayacak bir makam eliyle sona erdirilmiştir” diyen Asal, OHAL Komisyonu’nun anayasaya aykırı ve tasnif dışı olağanüstü bir kurul olarak oluşturulduğunu belirtti. OHAL Komisyonu’nun oluşturulmasından beş yıl sonra verilen iade kararıyla “fiili bir cezanın zaten uygulanmış olduğuna” dikkat çeken Asal, kendi görev yerine değil, “üç büyük şehir dışında ve tercihen 2006’dan sonra kurulmuş bir üniversiteye atamanın yolunun açıldığını” belirtti.

'Eşitsizlik yaratıyor'

Asal, dilekçede şunları kaydetti:

“Başkanlığını oluşturduğunuz Meclis’in kanunlaştırdığı düzenleme uyarınca OHAL Komisyonu’nun bu kararı, şahsımı asıl görev yerim olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne değil, üç büyük şehir dışında ve tercihen 2006’dan sonra kurulmuş bir üniversiteye atamanın yolunu açmıştır. Görünen odur ki, KHK ile uğratıldığım vatandaşlık içi statü kaybı, bu kez de muzır bir vatandaşmışım gibi, anayasanın 38. maddesine aykırı bir biçimde sürgünle devam edecektir. Neyse ki en azından bu ve bunun gibi uğradığım hak kayıplarının birçoğu hakkında açacağım davaların yargı eliyle görülmesinin önünde bir engel yoktur.”

İki kez yayımlandı

OHAL Komisyonu tarafından ve mahkemelerce hakkında iade karar verilecek tüm yurttaşlara “iade-i itibarın sağlanması” için zorunlu olduğunu dile getiren Asal, dilekçesinde, ihraç edildiğinde adının Resmi Gazete’de iki kere yayımlandığını belirterek verilen kararın kaldırıldığının da aynı şekilde ilan edilmesini talep etti.