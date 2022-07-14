Üniversite öğrencisine üst geçitte tecavüz girişimi: 'Amacım tecavüz etmekti'

İstanbul Maltepe’de Bahattin Ç. isimli erkek kıyafetlerini aniden çıkararak üst geçitten geçen 25 yaşındaki kadına saldırdı.

Tele 1'de yer alan habere göre, kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığı genç kadının çığlıkları üzerine çevredekilerin kendilerine yaklaşması sonucu olay yerinden kaçan Bahattin Ç., polis ekiplerinin bindiği minibüsü durdurmasıyla yakalandı. Saldırgan gözaltına alındı.

Bahaddin Ç.'nin, emniyetteki ifadesinde “Hoşuma gitti, bunun üzerine peşinden gittim. Giderken üzerimdeki tüm kıyafetleri çıkarttım ve kadına arkadan sarıldım. Birlikte yere düştük ve kadının üzerindeki elbiseleri çıkartmaya çalıştım. Amacım kendisine tecavüz etmekti” dediği öğrenildi.