Üniversite öğrencisi ölü bulunmuştu: İstismara uğrayıp, işkence edilmiş

Üniversite öğrencisi Şeyma Demir (18) Kırşehir Kızılırmak'ta ölü olarak bulunmuştu. Katil zanlısı olarak tutuklanan Kırşehir Asri Mezarlığı çalışanı 2 güvenlik görevlisinden Sami Aydoğan suçunu itiraf ederken, Şefik Ekici ise reddetti. Demir'in cinsel istismara uğradığı ve işkence edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Sabah'tan Ali Altuntaş'ın haberine göre Aydoğan ifadesinde, Hasan Aydoğan (21) ve evlilik planları yaptığı Şeyma Demir'in (18) bölgeye geldiğini görünce, yanlarına gidip, silahlarını göstererek kendilerini polis olarak tanıttığını anlattı. İki gence, 'gözaltına alındıklarını' söyleyerek ters kelepçe takıp, kendi otomobillerine alan güvenlik görevlileri, Kızılırmak kıyısına götürdü.

Şeyma Demir, 2 güvenlik görevlisi tarafından cinsel istismara uğrayıp vurularak öldürüldü ardından cesedi Kızılırmak'a atıldı. Ardından Hasan Aydoğan'ı da karnından vurup öldüren güvenlik görevlileri, Aydoğan'ın cesedini de Kızılırmak'a attı.

Demir'e cinsel istismarda bulunduğunu ve öldürdüğünü itiraf eden Sami Aydoğan'ın da cinayetin ardından otomobilini yıkatarak, delilleri yok etmeye çalıştığı belirlendi.

Demir'in cesedi bulunurken, Hasan Aydoğan'ı arama çalışmaları ise sürüyor.