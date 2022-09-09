Üniversite öğrencilerine burs tuzağı

Her kalemde masraflar artarken üniversite öğrencileri okuyabilmek için hem çalışıyor hem de burs arıyor. Öğrencilerin okumak için bulmak zorunda olduğu burslara ulaşıma çabası sırasında dolandırıcılar devreye giriyor.

Hürriyet'ten Melike Çalkap'ın haberine göre, burs dolandırıcıları farklı dernek, vakıf ve şirket isimlerini kullanarak açtıkları internet sitelerinde burs vereceklerini duyuruyor. Burs arayan öğrenci, ilan sahipleriyle iletişime geçince de dolandırıcılık başlıyor.

Genellikle ilk olarak öğrenciden kimlik bilgileri ve dijital finans uygulamasında hesap açmaları isteniyor. Öğrencinin istenileni yapması halinde de dolandırıcılar elde ettikleri kimlik bilgileriyle dijital finans uygulamasını kullanmaya başlıyor. Dolandırıldığını anlayan öğrenciler ilgili finans uygulamasıyla iletişime geçip adlarına açılan hesabı kapattırmayı başarıyor. Ancak durumdan şüphelenmeyenler için durum oldukça ciddi.

Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nde okuyan İlknur Öztürk, burs dolandırıcılarının tuzağına düşen ama kandırıldığını anlaması üzerine hemen harekete geçen mağdurlardan biri. Öztürk; “WhatsApp üzerinden mesaj aldım. Kimlik numaramın son 3 hanesi ile bazı kimlik bilgilerimi teyit ettiler. Kimliğimin onaylanabilmesi için bir finans uygulaması üzerinden gerekli işlemleri yapmalarına izin verdim. Sonra bu hesabı kullanmaya başladıklarını farkettim. İlgili finans uygulamasını arayıp hesabımı kapattırdım. Bizler zaten zor geçinen öğrencileriz. Bunlar yüzünden burs aramaktan çekinir olduk.”