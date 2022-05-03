Üniversite öğrencileri bilet fiyatlarından şikayetçi: 'Memleketime gidemedim'

Üniversite öğrencileri yüksek otobüs bileti fiyatları nedeniyle, bayramda memleketlerine gitmekte zorlanıyor.

Siirt’te okuyan Kahramanmaraşlı Mücahit Sertkaya da memleketine eskiden 150 liraya gittiğini şimdilerde ise 280 liraya gittiğini belirterek sıkıntı yaşadığını söyledi. Sertkaya, "Gidiş geliş 560 lira gibi bir maliyet çıkıyor. Biraz sıkıntı. Bir iki haftamı burada geçirmeyi düşündüm. Gitmektense o masraflarla kendime bakmayı düşündüm ama maalesef bayram olduğu için ailemle geçirmek istedim. Burs ve kredi almadım ben şu an ailemden geçiniyorum" dedi.

'Her ay üstüne bir 10-15 lira geliyor biletlerin'

Siirt’ten Diyarbakır’a ailesini ziyaret etmek için gidecek olan öğrenci Azat Eser de "Bayram tatiline gitmeyi düşünüyorum da sınavlarımız erken bitiyor ama maddi sıkıntı yaşadığımız için 1-2 hafta bekletmeyi düşünüyorum. Bayramın başında gitmeyi düşünüyorum. Biletlerde artan maliyetler zorluyor her ay üstüne bir 10-15 lira geliyor biletlerin. İlk geldiğimde 50 liraydı şu an 100 ile 120 liraya çıkmış durumda. Sıkıntı yaşıyoruz yani. Aslında hem burs alıyorum hem çalışıyorum güzel bir gelirim var ama ona rağmen sıkıntı yaşıyorum geçinme konusunda. Yurt fiyatları olsun, gidiş geliş olsun sıkıntı yaşatıyor" diye konuştu.

'Memleketime gidemedim'

Aldığı burs ve ailesinin desteğiyle geçindiğini ifade eden Atakan Turan ise maddi imkansızlıklardan dolayı memleketine gidemediğini söyledi. Turan, "Ben de gitmek isterim ailemin yanına. 850 lira devletin bize verdiği burs var ailemizin de gönderdiği 500 lira var diyelim. 1300 lira. Her hafta gitmek isterim ama 160 lira git gele gidiyor paralarımız. Her hafta gidemediğimiz için bayramda gitmeyi düşünüyoruz. Biletler biz öğrencileri çok zorluyor. Normalde vizelerden önce de gitmeyi düşünüyordum ama maddi imkansızlıklardan dolayı gidemedim. Bayrama giderim dedim. Tatilimi orada geçiririm ailemle birlikte. Yetmiyor 400 lira yurda veriyoruz bize 450 lira kalıyor. 400 de ailemiz gönderse günlüğümüz 30 liraya tekabül ediyor işte" dedi. (ANKA)