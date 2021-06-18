Üniversite kampüsünü haftasonları 'millet bahçesi' yapma kararı

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Davutpaşa Kampüsü’ne ‘yarı-zamanlı’ millet bahçesi yapıldı. Millet bahçesi hafta içi kapalı, hafta sonu ise halka açık olacak.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; TBMM KİT Komisyonu'nda TOKİ hesapları ele alınırken konu gündeme geldi.

YTÜ mezunu CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Öğrenciler, rektörlük ve TOKİ arasında büyük bir problem var. Üniversite kampüs alanının içine bir millet bahçesi yapılıyor. Bu durum o okulun özerkliğine ve okulun içindeki öğrencilerin kendi sosyal faaliyetleri için kullanabilecekleri alana farklı anlamlar da yüklenmesine neden oluyor” dedi.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut ise “Hafta içi kullanımı mümkün değil, hafta sonu da orada yine üniversitenin alacağı kararlar doğrultusunda olacak. Öğrencilerimiz için yapılandı ama vatandaşla da paylaştık. Ben Orta Doğu mezunuyum, hafta sonu orada aileler gelip gayet rahat kullanabiliyorlar” yanıtı verdi.