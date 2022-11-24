Üniversite hastanesindeki ilaçlar kayıp iddiası: 'Üstü kapatılmak isteniyor'

CHP İzmir Milletvekili, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Kani Beko, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde "kayıp ilaçlar" olduğu yönündeki iddiaları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığına önerge sundu.
Kani Beko, "Kayıp ilaçlar olduğu, bu ilaçlardan bir kısmının narkotik ilaçlar olduğu, yetkili kişilerin olması gereken zaman dilimlerinde görev yerlerinde bulunmadıkları, süresi dolmuş ilaçların iade edilmediği, imha işlemlerinin doğru yapılmadığı ve konuya ilişkin ihbarların, şikayetlerin üstünün kapatılmaya çalışıldığı vurgulanmaktadır. Bu iddialar, ülkede yaşanan son gelişmeler ışığında değerlendirildiğinde oldukça önemli iddialardır, bu kapsamda yetkililerin gerekli önlemleri alması gerekmektedir" açıklamalarını yaptı.
Kani Beko’nun sunduğu önergede şu sorular yer aldı:
- Kurumlarda ilaç ihalesi tahmini tüketime göre planlanarak yapılmaktadır. Bu çerçevede ilgili kurumda ihaleyi yapan komisyon kimlerden oluşmuştur? Komisyonda görev alan kişiler neye göre tespit edilmiştir ve bu görev için uygun kişiler midir? İhale hangi taleplere göre yapılmıştır? Birimlerin tahmini tüketim miktarları ile ihale rakamları birbirleri ile uyumlu mudur?
- Bu kadar fazla ilaç alım kararı doğru mudur, karar nasıl alınmıştır?
- Hastanenin kabul komisyonu tutanaklarını kimler imzalamıştır? Depo sorumluları ve kabul komisyonu üyeleri soruşturulmuş mudur?
- İlgili komisyon hakkında yasal işlem yapılmış mıdır?
- Eczacılık biriminin ilaç tüketimi ile ilgili genel ve olması gereken kuralları nedir? İlgili kurumun bilgi işlem sistemi düzgün çalışmakta mıdır?
- Narkotik ilaçlar eczaneden tüketilecek birime gönderilirken birim sorumlusunun talep yazısı gerekir ve karar imza altına alınır. Bu şartlar yerine getirilmiş midir?
- Narkotik ilaçlar; birimlerde (ameliyathane, servis vb.) kilitli dolaplarda saklanmalıdır. Yapılan denetimlerde bu konuda hangi verilere ulaşılmıştır?
- Kilitli dolaptan kullanım için çıkarılanlar narkotik defterine kaydedilmelidir. Kullanılan her hastanın adı soyadı, TC. ve ya protokol nosu kaydedilmelidir. Bu defterler incelenmiş midir? Bir ampulü flakonu bile kullanılmadan önce kazara kırılırsa en az iki imza ile tutanak tutulmalıdır. Bu tutanaklar incelenmiş midir?
- İlaçların etiketinin değiştirilip kullanımı yapandan, eczaneden, tüketene kadar herkesi zan altında bırakır. Bu konuda hakkında soruşturma başlatılan kişi var mıdır?
- Narkotik ilaçlar kırmızı reçete ile satılır. Reçetesiz eczanelerden alınamaz. Eczanelerde de kilitli dolaplarda saklanır, raflarda dahi bulundurulamaz. Diazem, Contramal, Midazolam, Talinat, Fentanil, Tradolex, Aldolan gibi narkotik ilaçların farklı mg içeren ampulleri ve flakonları vardır. Bunların tek tek kaydedilmesi gerekir. Bu kayıtlara ulaşılmış mıdır?
- Süresi içinde kullanılmayan ilaçların imha edilmesi gereklidir. Bu iddialar kapsamında ilgili kurumda ve ülke genelinde imha komisyonları ve raporları kontrol edilmekte midir?
- Fazla alımın nedenleri incelenmiş midir? Bu konuda alım ve kabul komisyonları, depo görevlileri, başhekimlikte alım komisyonu, eczacılık müdürlüğü, ilaçların kullanıldığı ameliyathane, servis sorumlularının ifadelerine başvurulmuş mudur? Bu kapsamda hakkında soruşturma açılan kişi var mıdır?
- Adı geçen kurum haricinde ülke genelinde bu konu ile ilgili soruşturulmakta olan hastane var mıdır? Varsa sonuç ne olmuştur?