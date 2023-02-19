Üniversite binası hasar nedeniyle boşaltıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır’da 1i boş 7 bina yıkılırken, birçok binada da hasar meydana geldi. Hasar alan binalar arasına Dicle Üniversitesi rektörlük binası da girdi.

DHA'da yer alan habere göre, 49 yıllık 5 katlı binada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede taşıyıcı kolonlarında hasar tespit edildi.

Bina güvenlik çemberi ile kapatılırken, yapılacak kontrollerin ardından binada görevlilerin gözetiminde eşyalar çıkarılacak.

Üniversite yönetimi de, kampüs içerisinde bulunan öğrenci merkezlerine geçici olarak taşınacak.