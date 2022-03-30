UNICEF: Covid kapanmaları hala 400 milyon öğrenciyi etkiliyor

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), Covid salgını nedeniyle 23 ülkedeki 405 milyon öğrencinin okullarının hala kısmen ya da tamamen kapalı olduğunu açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre kuruluş, 147 milyon çocuğun yüz yüze derslerin en az yarısına giremediğini de belirtti. Bazı tehdide açık çocuklar, özellikle de kız çocukları da açılan okullara geri dönemedi.

UNICEF Genel Direktörü Catherine Russel, çocukların "pandeminin gizli kaybedenleri" olduğunu söylüyor.

Çocuklar, hastalığın en ağır etkilerine daha az açık olsa da, pandemi yüzünden okulların kapatılması nedeniyle yaşamları alt üst oldu. Mart 2020 itibariyle, 150 ülkede okullar tamamen, 10 ülkede de kısmen kapatıldı. İki yıl sonra, 19 ülkede hala okullar kısmen kapalı.

Filipinler, Honduras ile Büyük Okyanus'un güneyindeki Solomon Adaları ve Vanuatu da okulların en az yüzde 70'i kapalı ve UNICEF bu oranı tam kapanma diye tanımlıyor.

UNICEF, 122 ülkeden veri topladı ve bunların sadece % 60'ının eğitimin toparlanmasına yönelik plan olmadığını, bunun da konunun ciddiye alınmadığını gösterdiğini belirtiyor. Kuruluş, Covid'in çocukların eğitime erişimindeki eşitizlikleri gözler önüne serdiğini ve derinleştirdiğini söylüyor.

Küresel taahhüt

UNICEF, yıkıcı bir zincirleme reaksiyonu önlemek için daha fazla yatırım çağrısında bulunuyor. Küresel düzeyde eğitim için yapılan yardımların oranı 2019'daki yüzde 8,8'den, bir yıl sonra yüzde 5,5'e düştü.

Russel, dünya genelindeki eğitim bakanlıklarının planları olması gerektiğini, ancak aynı zamanda küresel bir taahhüde de ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

"Bu çocukların iyiliği için taahhütte bulunmalıyız ki, gelişip, serpilebilsinler" diyor.