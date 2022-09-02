UNESCO: Okula gidemeyen 244 milyon çocuk var

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), dünyada 6 ile 8 yaşları arasında olup halen okula gidemeyen 244 milyon çocuğun bulunduğu açıklandı.

Yapılan açıklamada, ülke bazında okula gidemeyen çocuk sayısının en fazla Nijerya'da olduğu belirtilirken, Nijerya'yı sırasıyla Hindistan ve Pakistan izledi.

Nijerya'da okula gidemeyen çocuk sayısının 20 milyona ulaştığı bildirilirken, 10 yıldan fazla süredir okula gidemeyen çocuk sayısının ise 10,5 ile 15 milyon arasında olduğu belirtildi.

Nijerya'daki ebeveynlerin güvenlik sorunları nedeniyle çocuklarını okula göndermediği belirtildi. Nijerya'da sadece geçen yıl, okulların hedef alındığı saldırılarda 1000'den fazla öğrenci kaçırılmış, çok sayıda okul eğitime ara vermek zorunda kalmıştı.