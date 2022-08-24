UNESCO Barış Ödülü'nün eski Almanya Şansölyesi Merkel'e verileceği açıklandı

Eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel'e, 1,2 milyondan fazla mülteciyi kabul ettiği için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Barış Ödülü'nün verileceği açıklandı.

Karara dair açıklamada bulunan jüri başkanı ve 2018 Nobel Barış Ödülü sahibi Kongolu doktor Denis Mukwege, "2015 yılında başta Suriye, Irak, Afganistan ve Eritre'den gelen 1,2 milyondan fazla mülteciyi kabul etme konusundaki cesur kararı, tüm jüri üyelerini derinden etkilemiştir" ifadelerini kullandı.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay ise "Acı çekmek evrenseldir. Bu yüzden acıları dindirmeye yönelik çözümler de evrensel olmalı. Barışı sağlamak, acı çekenlere kapıları açmaktır. Jürinin aldığı bu karar, göçmenlere ve mültecilere yönelik davranış biçimimizin ciddi bir konu olduğunu hatırlattı" dedi.