Ünal: Türkiye'ye muhalefetin durduğu yerden baktığınızda büyük bir karamsarlık görüyorsunuz

AKP Grup Başkan Vekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, partisini eleştirenlerin ortaya bir vizyon koyamadığını öne sürerek, "Bugün Türkiye'ye CHP'den, muhalefetin durduğu yerden baktığınızda büyük bir karamsarlık görüyorsunuz. Ama Türkiye'ye Fransa'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan, Yunanistan'dan baktığınızda bir süper güç görüyorsunuz" dedi.
Kahramanmaraş Valiliği'nin bahçesinde düzenlenen "resmi bayramlaşma programı"na katılan Ünal, pandemiyle mücadelede Türkiye'nin dünyada sayılı ülkeler arasında olduğunu savundu.
Ünal "Türkiye, şu anda aşılamada dünya 8'incisiyiz ve salgınla mücadelede de dünyanın en iyi 10 ülkesi arasında. Türkiye'nin sağlık sisteminin başarısı tartışılmaz. Sadece salgınla ilgili değil, mesela geçen hafta çok örnek bir olay olduğu için söylüyorum. Dağda bir çobanımız rahatsızlandı, cep telefonuyla 112'yi aradı ve yarım saat içerisinde ambulans helikopterimiz gitti, çobanımızı dağdan aldı ve hastaneye yetiştirdi. Bu, 15- 20 sene önce 'Avrupa'da böyle şeyler oluyormuş' diye konuştuğumuz ve imrendiğimiz şeylerdi. Şu anda Türkiye sağlık sisteminde Avrupa'yı geçmiş durumda" diye konuştu.
'Türkiye'ye Fransa'dan, Almanya'dan baktığınızda bir süper güç görüyorsunuz'
AKP'yi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirenlerin ortaya bir vizyon koyamadıklarını öne süren Ünal şöyle devam etti: