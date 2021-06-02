Umut'un ailesinin adalet nöbeti üçüncü haftasında: #UmutaSesOl

Geçtiğimiz yıl antrenmandan sonra eve dönerken öldürülen 19 yaşındaki genç bisiklet sporcusu Umut Gündüz'ün ailesi Ankara'da Adalet Bakanlığı önünde başlattıkları nöbette 3. haftayı geride bıraktı.

Aile katilin ağır ceza mahkemesinde yargılanmasını talep ediyor, katilin alacağı ceza aynı zamanda tüm bisikletli cinayetleri için emsal karar olabilir.

Umut'un anne ve babasının düzenlediği nöbete bugün CHP'li milletvekilleri Ali Şeker, Nihat Yeşil, Aysu Bankoğlu ve Turan Aydoğan da destek verdi.

Adalet nöbeti...

⛔Umut'un anne ve babası 11.Ayına giren bu mücadelede cezai yaptırımların caydırıcı olması ve adaletin yerini bulması için seslerini duyurmaya çalışıyor..Desteklerinden dolayı @draliseker@ChpNihatYesil @AysuBankoglu @AvTuranAydogan teşekkür ederiz...#umutasesol pic.twitter.com/33sxagyoBO — Umut'A SESOL (@umutasesol) June 2, 2021

Genç sporcu Umut'un katili olaydan sonra gözaltına alınmış ancak kısa sürede serbest bırakılmıştı. Aile 24 Haziran'da görülecek dava öncesi kamuoyundan destek bekliyor.

Ailenin adalet nöbeti 19 Mayıs günü başlamıştı ve her hafta Çarşamba günü tekrar düzenleniyor. İlk adalet nöbeti polis tarafından "yaya trafiği" bahanesiyle arbede çıkartılarak engellenmeye çalışılmıştı.

Bisikletli ölümlerini durdurmak için...

Bisikletli cinayetlerinde katillerin ceza almadan serbest bırakılmaları veya komik cezalar almaları olağan hale gelmiş durumda. Sadece 6 ay önce 17 yaşındaki sporcu Nurican Beyazpınar'ı öldüren şahıs serbest bırakılmıştı. Samsun'da Nurican'ın katilinin kanında uyuşturucu bulunması veya ters şeritten gitmesi sonucu etkilemedi, ilk duruşmada serbest kaldı. İzmir'de 32 yaşındaki Zeynep Aslan’a çarpıp, ölümüne neden olan ve ilk bilirkişi raporunda 'asli kusurlu' bulunan kamyon şoförü Aycan Yörük de tutuklu yargılandığı davada geçtiğimiz ay tahliye edildi.

Bisikletli ölümlerinin durdurulması için katillere karşı hukuki yaptırımların uygulanması gerektiğini savunan Umut'un ailesiyse diğer tüm öldürülen bisikletliler ve ülkenin tüm bisikletçileri için verdikleri hukuk mücadelesinde destek istiyor. 24 Haziran günü serbest kalan katilin katılacağı ilk duruşma gerçekleşecek, eğer duruşma sonucunda katilin ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına karar verilirse bu bisikletli ölümlerinin önüne geçmek için büyük bir adım olacak.

Umut'un ardından ailesi 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülücek davaya dikkat çekmek için Umut'un ardından #UmutaSesOl adı altında bir kampanya yürütüyor.