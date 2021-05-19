Umut için adalet nöbeti başladı

Alkollü sürücünün ölümüne neden olduğu Umut Gündüz'ün ailesi, '#umutasesol' diyerek Adalet Bakanlığı önünde nöbete başladı.

Haber Merkezi

19 yaşındaki bisiklet sporcusu Umut Gündüz geçtiğimiz yılın Temmuz ayında alkollü bir sürücünün aracıyla çarpıp kaçması sonucunda yaşamını yitirmişti.

Umut'un ölümü sonrası olaya neden olan sürücü sadece 4 ay cezaevinde kalarak serbest bırakılmıştı.

Umut'un ailesi, alınan bu karar ve adaletsizliğe karşı bugün Adalet Bakanlığı önünde bir açıklama yaparak nöbete başladı.

Umut için yapılan açıklama ve çağrı şöyle:

Haber

SÖYLEŞİ | Umut'a ses ol: Ölümden daha inatçı bir davayı sürdürüyorlar

 