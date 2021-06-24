Umut için adalet: İlk duruşma bugün görülecek

Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'da, Ankara'da alkollü bir sürücünün neden olduğu cinayet sonucu yaşamını yitiren bisikletçi Umut Gündüz'ün davasının ilk duruşması bugün görülecek.

Bugün saat 12.00'de Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek dava öncesi Umut'un ailesi ve dostları adliye önünde bir araya geldi.

Burada Umut'un ailesi adına bir açıklama yapılırken, "Son iki yıl içinde buna benzer olaylar sonucu 272 bisikletli hayatını kaybetmiştir. Umut Gündüz davasının örnek bir dava olarak görülmesini ve alınacak kararın bundan sonraki zamanda yaşanması muhtemel bisikletli ölümleri durdurmak için emsal olması için sanık Çağdaş Şenyüz’ün 'Kasten Adam Öldürmek' suçundan yargılanmasını ve en ağır cezayı almasını bekliyoruz" denildi.

4 ay tutuklu kaldı, 'uzun tutukluluk' denilip serbest bırakıldı

Umut'un ailesi tarafından yapılan açıklama yaşananlar aktarılarak, "19 Yaşındaki, bisiklet sporcusu Umut Gündüz, 15 Temmuz 2020 Tarihinde, antrenman sonrası bisikletiyle evine giderken, trafik kurallarını ihlal ederek araç kullanan alkollü sürücünün arkadan çarpıp kaçması sonucu hayatını kaybetti. Umut Gündüz’ ün ölümüne sebep olan %100 kusurlu sanık Çağdaş Şenyüz, 4 aylık tutukluluğunun ardından uzun tutukluluk neden gösterilerek, ilk duruşması yapılmadan ve UYAP sistemine bile işlenmeden serbest bırakıldı" denildi.

'Bisikletli ölümleri durdurmak için emsal bir karar olmasını bekliyoruz'

Tüm somut delillerin ortada olmasına rağmen sanık Çağdaş Şenyüz’ ün "Bilinçli Taksirle Adam Öldürmekten" Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanmasına karar verildiğinin vurgulandığı açıklamada davaya çağrı da yapılarak şöyle denildi:

"Olayın yaşandığı günden itibaren bugüne kadar geçen yaklaşık bir yıl boyunca bisikletli ölümlerin son bulması amacıyla, Umut Gündüz adına yürüttüğümüz Adalet Mücadelesinde, Umut Gündüz’ ün Ailesi, arkadaşları ve sevenleri olan bizler, 24 Haziran 12:00'de yapılacak ilk duruşmada, %100 kusurlu sanık Çağdaş Şenyüz’ün somut deliller ışığında, "Kasten Adam Öldürmek" suçlamasıyla Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargılanmasını ve 19 yaşında, gelecek hayalleri kuran gencecik sporcu bir insanın hayatına son veren bu katilin en yüksek cezayı almasını istiyoruz.

Bisikletli ölümlere sebep olan sürücülerin trafik kazası denilerek cezasız bırakılması sonucunda her geçen gün ölümler artmaya devam etmektedir. Son iki yıl içinde buna benzer olaylar sonucu 272 bisikletli hayatını kaybetmiştir. Umut Gündüz davasının örnek bir dava olarak görülmesini ve alınacak kararın bundan sonraki zamanda yaşanması muhtemel bisikletli ölümleri durdurmak için emsal olması için sanık Çağdaş Şenyüz’ ün Kasten Adam Öldürmek Suçundan yargılanmasını ve en ağır cezayı almasını bekliyoruz."