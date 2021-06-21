Umut Gündüz için çevrimiçi satranç turnuvası

Türkiye Satranç Federasyonu, geçtiğimiz yıl alkollü bir sürücünün neden olduğu trafik kazasında yaşamını yitiren TKP üyesi Umut Gündüz'ü anmak için çevrimiçi satranç turnuvası düzenliyor.

Umut'un yaşamını yitirdiği olay bisikletli ölümlerinin yeniden gündeme gelmesine ve geniş kesimlerde konuyla ilgili hassasiyetin artmasına neden oldu.

Umut Gündüz'ü Anma Online Satranç Turnuvası adlı etkinlik, 27 Haziran 2021 Pazar günü düzenlenecek.

Turnuva da sporcular Açık Kategori (2014 ve önceki yıllarda doğan sporcular) olmak üzere tek kategoride yarışacak. Turnuva'nın chess.com platformu üzerinden yapılacağı duyuruldu.

Umut Gündüz'ü Anma Online Satranç Turnuvası

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından yapılan duyuruda şöyle denildi:

"Turnuva temposu 3+2'dir. Detaylar turnuva yönergesinde yer almaktadır.

Turnuvaya katılım için öncelikle chess.com platformunda kullanıcı adına sahip olunmalıdır. Eğer yok ise ücretsiz olarak alınabilir. Ücretsiz kullanıcı adı alımı için TIKLAYINIZ...

Ardından online kayıt link'lerinden kayıt yapılacaktır. TSF geçerli lisansına sahip olunmalıdır. TSF lisansınız yoksa veya yeniletmek için TIKLAYINIZ...

YÖNERGE

Sporcuların dikkatine: Aşağıdaki tabloda bulunan turnuvaya kayıt yapacak sporcular; Öncelikle (https://turnuvakayit.tsf.org.tr/online/XJonCjY87ztVpdeF) Turnuva Kayıt linki ile kayıt yapmaları gerekmekte olup, daha sonra (https://www.chess.com/club/umut-gunduzu-anma-online-satranc-turnuvasi) Kulüp Kayıt linkine tıklayarak kulüp kaydı yapmalıdırlar ve onay sonrası kulüp üyesi olunacaktır. Turnuva günü saat 13:00 da kayıtlar başlayacağından ilgili kulüp için açılan turnuva linkine tıklanarak gelen sayfada "Katıl" tuşuna basılarak turnuva kayıt işlemi tamamlanacaktır."