Umut Gündüz Ankara'da anılıyor

Geçen yıl 15 Temmuz’da alkollü bir sürücünün çarpıp kaçması sonucu 19 yaşında yaşamını yitiren bisikletçi Umut Gündüz ölüm yıl dönümünde Ankara'da anılacak.

Haber Merkezi

Geçen yıl 15 Temmuz’da alkollü bir sürücünün çarpıp kaçması sonucu 19 yaşında yaşamını yitiren bisikletçi Umut Gündüz ölüm yıl dönümünde Ankara Kızılay/Güvenpark'ta anılacak.

"UmutaSesOl" başlığı ile birçok dayanışma etkinliği düzenleyen yoldaşları ve arkadaşları, Umut için 15 Temmuz 2021 Perşembe saat 18:00'da Ankara/Kızılay Güvenpark'ta buluşacak.

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