Umut Gündüz Ankara'da anılıyor

⛔15 temmuz 2021 perşembe saat 18:00 da Ankara/Kızılay Güvenparktayız.

Bir yıldır sürdürdüğümüz mücadelemizde karşımızda duranlara inat Umudumuzu hiç kaybetmedik ve kaybetmeyeceğiz.

Umut'umuzun bizlerden koparılışının 1.yılı.#umutasesol ailesi olarak duyarlı herkesi bekliyoruz.. pic.twitter.com/1XJNPDWc0r