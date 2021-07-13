Umut Gündüz Ankara'da anılıyor

Geçen yıl 15 Temmuz’da alkollü bir sürücünün çarpıp kaçması sonucu 19 yaşında yaşamını yitiren bisikletçi Umut Gündüz ölüm yıl dönümünde Ankara Kızılay/Güvenpark'ta anılacak.
"UmutaSesOl" başlığı ile birçok dayanışma etkinliği düzenleyen yoldaşları ve arkadaşları, Umut için 15 Temmuz 2021 Perşembe saat 18:00'da Ankara/Kızılay Güvenpark'ta buluşacak.
⛔15 temmuz 2021 perşembe saat 18:00 da Ankara/Kızılay Güvenparktayız.— Umut'A SESOL (@umutasesol) July 12, 2021
Bir yıldır sürdürdüğümüz mücadelemizde karşımızda duranlara inat Umudumuzu hiç kaybetmedik ve kaybetmeyeceğiz.
Umut'umuzun bizlerden koparılışının 1.yılı.#umutasesol ailesi olarak duyarlı herkesi bekliyoruz.. pic.twitter.com/1XJNPDWc0r