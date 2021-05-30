Umut 20 yaşında!

Lisanslı bisiklet sporcusu olan Umut üniversiteye girmeyi bekliyordu, hayallerinde sporunu akademik alana taşımak vardı...

Daha iyi bir ülkede yaşamak için mücadele eden genç bir komünistti aynı zamanda Umut. Spor dalında ülkesini temsil etmek istiyordu bir gün.

Umut Gündüz geçtiğimiz yıl 15 Temmuz günü akşamı öldürüldüğünde henüz 19 yaşındaydı. Bugün Umut'un doğum günü...

Umut akşam antrenmandan sonra eve dönerken aşırı alkollü bir sürücünün kendisine çarpması üzerine yaşamını yitirmişti. Sürücü Umut'a çarptıktan sonra genç sporcuyu hastaneye götürmek için durmamış, yoluna devam etmişti. Katilin aracının plakası olay yerinde düşmüş ve bunun üzerine ertesi gün yakalanmıştı, plaka eğer düşmeseydi muhtemelen yakayı ele vermemiş olacaktı.

Ancak katil kısa süre sonra serbest bırakıldı. Sürücünün tamamen kusurlu olduğu, Umut'un tüm güvenlik önlemleri aldığı kayıtlara geçmişti oysa.

24 Haziran'daki duruşma herkes için önemli

Türkiye'deki bisikletli cinayetlerinin hepsinin ortak noktası katillerin komik cezalar alıp serbest bırakılması. Sadece 6 ay önce 17 yaşındaki sporcu Nurican Beyazpınar'ı öldüren şahıs serbest bırakılmıştı. Samsun'da Nurican'ın katilinin kanında uyuşturucu bulunması veya ters şeritten gitmesi sonucu etkilemedi, ilk duruşmada serbest kaldı. İzmir'de 32 yaşındaki Zeynep Aslan’a çarpıp, ölümüne neden olan ve ilk bilirkişi raporunda 'asli kusurlu' bulunan kamyon şoförü Aycan Yörük de tutuklu yargılandığı davada geçtiğimiz ay tahliye edildi.

Bisikletli ölümlerinin durdurulması için katillere karşı hukuki yaptırımların uygulanması gerektiğini savunan Umut'un ailesiyse diğer tüm öldürülen bisikletliler ve ülkenin tüm bisikletçileri için verdikleri hukuk mücadelesinde destek istiyor. 24 Haziran günü serbest kalan katilin katılacağı ilk duruşma gerçekleşecek, eğer duruşma sonucunda katilin ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına karar verilirse bu bisikletli ölümlerinin önüne geçmek için büyük bir adım olacak.

Umut'un ardından ailesi 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülücek davaya dikkat çekmek için Umut'un ardından #UmutaSesOl adı altında bir kampanya yürütüyor. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na seslerini taşıyan aile burada bir sürü engelle karşılaşmış ve sonunda gözaltına alınmıştı. Umut'un anne ve babası seslerini duyurmak için 19 Mayıs'tan itibaren her Çarşamba Adalet Bakanlığı önündeki nöbetlerine devam ediyor.

Umut'un babası bisikletli ölümlerini durdurmak adına yaptıkları çalışmaya dair daha önce şunları demişti:

"Bu mahkeme bu kadar önemli bu yüzden çok umutluyuz. Buradan emsal bir karar çıkacak. Ağır cezadan, cinayetten yargılanıp en az Umut'un yaşı kadar ceza alması çok belirleyici olacak. Bundan sonra alkol alıp sokakta bir bisikletliyi taciz ettiğinde başına neyin geleceğini bilecek insanlar.