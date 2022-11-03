Umur Birand'dan '1997' açıklaması: Yanlışlıkla oldu, Akşener'den özür dileriz

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener yıllar önce Mehmet Ali Birand’ın sunduğu 32. Gün programına konuk olmuştu. Akşener’in konuk olduğu programın kısa bir kesiti yayınlanırken reklam arasında olduğu görüntüler de yayınlanmıştı.

Akşener, partisinin grup toplantısı sonrası TBMM koridorunda gazetecilere şu açıklamayı yapmıştı:

“Refah-Anavatan koalisyonunu yıktık. Yerine ne kurulmuş kardeşim? Refah-Yol kurulmuş… Peki nasıl oluyor da ben Refah-Yol’u yıkıyorum. Ve o arada da Refah-Yol’un İçişleri Bakanı olarak oradayım. Konuşmaya gittiğimiz konu da Susurluk meselesi… Böyle bir zekasızlığın ortaya konmasına hayretler içindeyim.”

Mehmet Ali Birand’ın videolarını kısa kesitler halinde arşivden çıkararak sosyal medyaya koyan programı yapan Mehmet Ali Birand‘ın oğlu Umur Birand da TELE1’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Eski programları koyarken reklam aralarını çıkarırız. Bu bizim için kutsal. Bizde çalışan genç bir asistan ham görüntüyü Facebook’a koymuş. Facebook’tan yayıldı. Görüntüyü 1 hafta önce yayımlamış. Genel başkandan özür dileriz. Facebook’tan kaldırdık. İlk defa başımıza geldi, yol kazası.”