Ümraniye'deki konut fiyatı Miami’deki villa fiyatlarını geçti

İstanbul'da gayrimenkul fiyatları “uçtu”. Miami'de 400 bin dolara villa alınabilirken bu rakama Ümraniye'de 2 artı 1 daire ilanı bulunuyor.

Son dönemde Ortadoğu'dan talebin arttığı Acarkent'te villa fiyatları 86 milyon ile 100 milyon TL'leri bulmuş durumda.

Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre gayrimenkul uzmanı Songül Toprak Özsan, fiyatların makul artışların ötesinde arttığını vurguladı. Özsan, “İstanbul'daki fiyatlar Miami'yi geçmiş durumda. Üstüne üstlük Miami'de 30 yıllık mortgage imkanı ve dolarla kira getirisi imkanı var. Pek çok müşterimiz İstanbul'daki dairesini satıp Miami'de topraktan sıfır projelere girdi” diye konuştu.

Denge kalmadı

Özsan, fiyatlardaki artışın yabancıya satıştan kaynaklandığını, yılda 800 bin yeni konut yapılması gerekirken arzın durduğunu ve özellikle Ortadoğululardan gelen talebin fiyatları tüm kademelerde yükselttiğini söyledi.

Özsan, bu ortamda yüzde 5 seviyesinde olan yabancıya konut satışının ev fiyatlarındaki tüm dengeleri etkilediğini vurguladı. Özsan, Ruslardan ise İstanbul'da değil ama Antalya bölgesindeki gayrimenkullere ilgi olduğunu ekledi.

Türkiye'de 250 bin dolarlık konut alan yabancılar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanıyor. Songül Toprak Özsan, “Kanada yabancıya satışı yasakladı, Türkiye'de de mutlaka izin verilecekse işyeri satışına vatandaşlık verilsin, o da gayrimenkul, en azından konut piyasasındaki bu dengesizlik son bulur” ifadesini kullandı.

'Miami Ümraniye'den daha ucuz'

Kaan Sekban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Miami'de 170 metrekare 3 odalı, 3 banyolu bir evin fiyatı ile, İstanbul Ümraniye'de satılığa çıkarılan 110 metrekare 2+1 dairenin fiyatı ile ilgili yaptığı paylaşımda "Şu ev Miami'de, 170 m2 3 odalı 3 banyolu, bahçeli, merkezi sayılabilecek konumda ve fiyatı 400 bin USD. Geçen yazki kurla 2,5 Mio Tl, mevcut kura göre yaklaşık 6 Mio Tl. Bugün 6 Milyon'a Ümraniye'de 2+1, 3+1 bi daire anca alabilirsiniz. Kura rağmen Miami Ümraniye'den daha ucuz" ifadelerine yer verdi.