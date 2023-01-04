Ümraniye'de silahla eski eşinin kapısına dayanan saldırgan, bir kişiyi öldürdü

İstanbul'un Ümraniye ilçesind eski eşinin kapısına silahla dayanan F.E.P. burada eski eşinin kardeşi M.P. ve eski baldızının erkek arkadaşı R.C.Ü.'yle kavga etmeye başladı.

Olayda F.E.P'nin silahla ateş açması sonucu, eski eşinin kardeşi M.P. ile eski baldızının erkek arkadaşı R.C.Ü ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan M.P. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. R.C.Ü'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 1 tabanca ile 7 kovan ele geçirdi. Çalışmaların devamında şüpheli F.E.P. olayda kullandığı silahla yakalandı.

Yapılan araştırmada, olaya karışan üç kişinin de çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. (AA)