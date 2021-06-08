Ümraniye'de riskli alan kararı iptal edildi

İstanbul Ümraniye'de, 4 Kasım 2020 tarihli 31294 sayılı Resmi Gazete ilanında yayımlanan 3164 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Elmalıkent Mahallesi’nde bulunan ve büyük bir bölümü yeşil alan olan 104 yapı, 218 bağımsız birimin yer aldığı 62 dönümlük kısmı riskli alan ilan edilmişti.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Danıştay 6. Dairesi, Cumhurbaşkanı kararını hukuk yönünden uygun bulmadığı için iptal etti.

Danıştay altıncı dairesi dava konusu olan 3.11.2020 tarih ve 3164 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürütmesinin durdurulmasına itiraz yolu kapalı olmak üzere oy birliği ile karar verdi.

Ümraniye'de bölgenin plansız kalmaması için 7 milyon 150 bin metrekare alan Kasım 2017 tarihinde Ümraniye Belediye Meclisi’nde oy birliği ile onaylanmıştı. 4 Kasım 2020 tarihli 31294 sayılı Resmi Gazete ilanında yayımlanan 3164 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile sadece 104 yapı, 218 bağımsız birimin yer aldığı 62 dönümlük kısmı riskli alan ilan edilmişti.