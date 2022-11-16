Ümraniye'de inşaat şantiyesinde yangın: Bir işçi yaşamını yitirdi

İstanbul Ümraniye'de Finanskent Mahallesi'ndeki inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Konteynerlerde kalan işçiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye görevlilerinin söndürme çalışmalarının ardından yangında içerde kalan bir işçinin cesedine ulaşıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri konteynerde çalışma yaptı. (AA)