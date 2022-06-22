Ümraniye Belediyesi'nden 'Aktroll' haberine ilişkin açıklama

Halk TV'den Seyhan Avşar geçmişte Ümraniye Belediyesi'nde görev yapmış Aktroll olarak bilinen Orhan Sarıkaya ile röportaj yapmıştı.

Sarıkaya, röportajda nasıl Aktroll olduğunu ve görev yaptığı süre boyunca neler yaptığını anlatmıştı.

Ümraniye Belediyesi’nde taşeron olarak işe başladığını ifade eden Sarıkaya'nın ardından belediyeden konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan Ümraniye Belediyesi eski çalışanı Orhan Sarıkaya ve aktroll haberleri üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur.

Bahse konu haberlerde adı geçen şahıs 2010-2017 yılları arasında belediyemiz Ruhsar ve Denetim Müdürlüğü'nde banka görevlisi olarak çalışmış olup, görevde bulunduğu süre içerisinde diğer faaliyetler hakkında kurumumuzun bir ilgisi ve bağlantısı yoktur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."