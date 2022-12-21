Umman heyeti Yemen'deki son gelişmeleri görüşmek için Sana'da

Umman'dan bir heyet, yıllardır Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kuvvetlerinin saldırısı altında olan Yemen'deki son gelişmeleri görüşmek üzere Husilerin kontrolünde bulunan başkent Sana'ya geldi.

Yemen'deki iktidarı elinde bulunduran Husilere ait El-Mesira televizyonu, Umman'dan gelen heyetin Husi liderlerle görüşmeler yapacağını duyurdu.

AA'nın El-Mesira'dan aktardığı habere göre Umman heyetine Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam eşlik ediyor.

Haberde ziyaretle ilgili daha fazla bilgi verilmezken, Umman'dan da konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler Eylül 2014'te Yemen'de iktidarı ele geçirmiş, bunu takiben Suudi ve BAE öncülüğündeki bir askeri koalisyon ülkeye saldırı başlatmıştı.

Husiler ile Suudi Arabistan güdümünde kurulan kukla hükümet arasında 6 ay devam eden ateşkes, 2 Ekim'de sona ermişti.

Yemen'de Suudi Arabistan'ın açtığı savaş 7 yıldır devam ediyor. Suudi güçleri ülkenin sivil altyapısını ve sağlık sistemini düzenli olarak hedef alıyor.

Suudiler işgalin başlangıcında da ülkenin limanlarını bombalayarak Yemen'in dış dünyayla tüm ilişkisini kesmeyi hedeflemişti. Suudilerin izlediği işgal politikasının sonucu olarak Yemen'de 16 milyon insan yeterli gıdaya erişemezken ve milyonlarca kişiyse kıtlığın eşiğinde bulunuyor. Ülkeyi tamamen ambargo altına alan Suudi Arabistan, Yemen'in gıda veya ilaç almasını engellemeye devam ediyor.

Bu yılın başında Yemen'deki Suudi işgal koalisyonunun sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Malki Yemen'de Husilerin iki limanı askeri üs olarak kullandığını öne sürerek limanların meşru askeri hedeflere dönüştüğünü ilan etmişti.

ABD'de önceki başkan Donald Trump'ın döneminde Pentagon Yemen'deki Suudi işgal güçlerine açık lojistik ve teknik destek başlatmıştı. Bu durum ABD kamuoyunda tepki toplarken, Beyaz Saray ayrıca Husileri "terör" listesine dahil ederek Yemen'e dönük insani yardımları da yasaklamıştı.

Joe Biden'ın Beyaz Saray'a gelmesini takiben ABD Husileri "terör listesi"nden çıkartacağını ve Suudi işgal koalisyonuna "açık desteği" sonlandıracağını duyurmuştu.