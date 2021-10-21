Ümitcan Uygun hakkında müebbet hapis cezası talebi

Esra Hankulu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda Ümitcan Uygun hakkında müebbet hapis talep edildi.

Haber Merkezi

Aleyna Çakır ve Esra Hankulu'nun şüpheli ölümlerinde baş şüpheli olarak gösterilen Ümitcan Uygun hakkında müebbet hapis talep edildi. 

Söz konusu talep Esra Hankulu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda geldi.

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