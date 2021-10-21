Aleyna Çakır ve Esra Hankulu'nun şüpheli ölümlerinde baş şüpheli olarak gösterilen Ümitcan Uygun hakkında müebbet hapis talep edildi.
Söz konusu talep Esra Hankulu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda geldi.
Haber Merkezi
Ümitcan Uygun hakkında müebbet hapis cezası talebi
Esra Hankulu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda Ümitcan Uygun hakkında müebbet hapis talep edildi.
Haber Merkezi
Aleyna Çakır ve Esra Hankulu'nun şüpheli ölümlerinde baş şüpheli olarak gösterilen Ümitcan Uygun hakkında müebbet hapis talep edildi.
Söz konusu talep Esra Hankulu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda geldi.