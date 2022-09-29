Ümit Özdağ’ın 'Zafer Turizm’de işe alacağım' dediği insan kaçakçısı: 'İşsiz kalırsam uğrarım'

Bir sokak röportajında göçmen kaçakçılığı yaptığını belirten şahıs, göçmenleri yabancı ülkelere taşıdığı için cezaevine girmesi dolayısıyla kendini savunmuştu. İnsan kaçakçısı, "Göçmenleri yabancı ülkelere gönderiyorum diye ceza yedim. Ben Türkiye'yi boşaltıyorum. Onlar burayı dolduruyor" ifadelerini kullanmıştı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından göçmen kaçakçısı olduğunu söyleyen bir kişinin videosunu paylaşarak “Seni Zafer Turizm’de işe alacağım” açıklamasını yapmıştı.

Yine bir sokak röportajına denk gelen kaçakçıya, Özdağ’ın açıklaması hatırlatılınca “Ümit Özdağ’a da teşekkür ediyorum. İlerleyen zamanlarda işsiz kalırsam yanına uğrarım” yanıtını verdi.